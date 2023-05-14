今天是母親節，蔡英文總統透過臉書向向每一位媽媽說「辛苦了，謝謝妳們」。她強調，政府會更努力，扮演媽媽們體貼、溫暖的神隊友，希望在我們的社會，母親除了是母親，也有時間做自己。既有著堅強的一面，也能夠擁有脆弱、需要他人給予鼓勵的時刻。

蔡英文表示，今早，她參加「族語模範母親表揚典禮」。現場53位媽媽，努力兼顧起家庭和工作，也為孩子創造生活化的族語環境，將母親的話傳承下去，非常令人敬佩。

她說，我們身邊總有一位堅強、溫暖的母親。這幾年來，我們也非常努力，希望無論是想要當媽媽、或已經是媽媽的朋友們，都可以獲得政府多一份的支持，減輕多一些的壓力。

蔡英文列舉政府近年的作為指出，我們積極實行「0到6歲國家一起養」 ，提高補助的經費、取消育兒津貼和托育補助的排富限制，並且持續擴大不孕症的補助。

此外，她說，政府也擴充平價托育的名額，並提高托育教保員的待遇，打造更友善的育兒環境。也開放先生跟太太可以同時申請「育嬰留職停薪津貼」，並從六成薪提高到八成薪，來鼓勵爸爸一起分擔家庭工作。

去年有一部很紅的電影，叫做《媽的多重宇宙》。蔡英文認為，在這部電影中的媽媽，為了當一位母親，放棄了許多的夢想和可能，這也是我們身邊許多媽媽的寫照。

所以，她強調，政府會更努力，扮演媽媽們體貼、溫暖的神隊友，希望在我們的社會，母親除了是母親，也有時間做自己。既有著堅強的一面，也能夠擁有脆弱、需要他人給予鼓勵的時刻。「祝福每一位媽媽，都能活出真正的自己」。

副總統賴清德也在臉書表示，今天是母親節，媽媽付出的每一份愛、給予的每一個懷抱，都是孩子成長最重要的力量。「在這個充滿感恩的日子裡，將最好的祝福，獻給全天下的母親。祝福所有的媽媽，母親節快樂！」