雲林一名超商老闆提供30萬元額度讓176戶家庭採購1400元店內商品。（周麗蘭攝）

大部分家庭把1400元花在買衛生紙、泡麵、調味料、零食。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃連續每年獨資舉辦「母親節超商獻禮」今年是第13次舉行， 176戶的家扶媽媽或阿嬤今（14日）就近到4家超商門市挑選1400元民生物品，減少家庭開銷，媽媽、阿嬤們開心自由採購泡麵、衛生紙，母親節過得很開心。

新冠肺炎疫情衝擊加上物價上漲，家扶媽媽的經濟重擔更重，對操持家務的母親們而言減少支出就是最好的禮物。

蔡長晃在褒忠鄉、台西鄉、東勢鄉都加盟統一超商多年，他秉持受之於社會回饋於社會的心情，每年母親節提供購物金給雲林家扶，讓沿海鄉鎮的艱苦媽媽們到他經營的超商採購日用品。

去年蔡長晃提供25萬元「母親節超商獻禮」額度給雲林家扶，共有145戶受惠，今年購物金增到30萬元，有176戶可採購，每戶1400元。

「母親節超商獻禮」除了原本的3家超商，今年新增四湖門市，褒忠門市也從小7變成大7，共有176戶、352名親子就近今同時採購，而且每家都是包場舉行，上午只供家扶媽媽採買，十分尊榮。

雲林家扶中心表示，蔡長晃希望所有經費都給家扶家庭使用，所有儀式都可省，去年、今年他都沒有現身，單純讓艱苦家庭的媽媽們和阿嬤在母親節這天開心採購。

雲林家扶中心表示，便利商店是沿海鄉鎮生活的好幫手，大部分家庭把1400元花在買衛生紙、泡麵、調味料、零食；也有一個小朋友幫阿嬤買護手霜及蒸氣眼罩。