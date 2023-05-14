嘉義縣政府主辦及梅山鄉農會承辦2023年阿里山高山茶春季優良茶競賽，因受乾旱減產影響，今年報名且實際繳茶點數，青心烏龍組538點、金萱茶組218點，總共756點，比去年上千點少了290點，少了近3成，盡管前期春茶產量減少3至5成，但這批參賽茶的產期集中，又多位在水源充足的茶園，茶葉表現優，淘汰率僅30％左右，比往年近50％低許多。
今年參加競賽茶樣於5月6日繳茶時，農糧署南區分署及縣府即隨機取樣檢測農藥殘留均符合標準，另產地抽檢也都是台灣茶，經過初審後，由茶業改良場課長林金池、前魚池分場長郭寬福為主審，以為期4個工作天時間進行複審，今再透過直播，由林金池等3位評審選出特等獎、頭等及冠軍，今烏龍組特等獎由梅山鄉瑞里村林郁雯拿下，另金萱組特等獎得主為梅山鄉瑞峰村陳木生。
林金池說，今年春茶比賽繳交點數減少，主要是受乾旱、低溫影響，整體春茶產季大概晚了2周，較早採收的春茶大概減產3至5成，不過4月中過後，產量已恢復穩定，目前仍持續採收中，來不及參加縣府與梅山農會舉辦的茶農，可能會轉往參加阿里山農會舉辦的茶比賽。
林金池說，生長期間因乾旱和低溫，水源不足地方的茶園生長參差不齊，但水源充足地方，茶葉生長條件非常好，尤其茶葉品質60％取決於茶菁品質，30％取決於製茶技術，10％取決於泡茶技術，既然環境好，也讓今年比賽的淘汰比例維持在30％左右，比往年近50％，淘汰比例少很多，不過仍有部分茶農因產期集中，出現茶菁嫩採情況，也讓茶湯泡出來的苦味較為明顯，但整體參賽茶的品質不比往年差。
嘉義縣長翁章梁、梅山農會總幹事黃書賢等人今現場見證評審過程，再一起宣布得獎名單，翁章梁說，茶比賽有很多意義，每次茶葉競賽都在評分嘉義茶的能量，且農民也可以互相學習，了解其他得獎農民的眉角，再加上阿里山高山茶的生長環境優於全台很多地方，且茶農技術也非常好，多喝阿里山高山茶，不會讓您失望！
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