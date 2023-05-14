嘉義縣長翁章梁、梅山農會總幹事黃書賢等人今現場見證評審過程。（呂妍庭攝）

今再透過直播，由林金池等3位評審選出特等獎、頭等及冠軍。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府主辦及梅山鄉農會承辦2023年阿里山高山茶春季優良茶競賽以現場直播方式選出特等獎等前幾名。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府主辦及梅山鄉農會承辦2023年阿里山高山茶春季優良茶競賽，因受乾旱減產影響，今年報名且實際繳茶點數，青心烏龍組538點、金萱茶組218點，總共756點，比去年上千點少了290點，少了近3成，盡管前期春茶產量減少3至5成，但這批參賽茶的產期集中，又多位在水源充足的茶園，茶葉表現優，淘汰率僅30％左右，比往年近50％低許多。

今年參加競賽茶樣於5月6日繳茶時，農糧署南區分署及縣府即隨機取樣檢測農藥殘留均符合標準，另產地抽檢也都是台灣茶，經過初審後，由茶業改良場課長林金池、前魚池分場長郭寬福為主審，以為期4個工作天時間進行複審，今再透過直播，由林金池等3位評審選出特等獎、頭等及冠軍，今烏龍組特等獎由梅山鄉瑞里村林郁雯拿下，另金萱組特等獎得主為梅山鄉瑞峰村陳木生。

林金池說，今年春茶比賽繳交點數減少，主要是受乾旱、低溫影響，整體春茶產季大概晚了2周，較早採收的春茶大概減產3至5成，不過4月中過後，產量已恢復穩定，目前仍持續採收中，來不及參加縣府與梅山農會舉辦的茶農，可能會轉往參加阿里山農會舉辦的茶比賽。

林金池說，生長期間因乾旱和低溫，水源不足地方的茶園生長參差不齊，但水源充足地方，茶葉生長條件非常好，尤其茶葉品質60％取決於茶菁品質，30％取決於製茶技術，10％取決於泡茶技術，既然環境好，也讓今年比賽的淘汰比例維持在30％左右，比往年近50％，淘汰比例少很多，不過仍有部分茶農因產期集中，出現茶菁嫩採情況，也讓茶湯泡出來的苦味較為明顯，但整體參賽茶的品質不比往年差。

嘉義縣長翁章梁、梅山農會總幹事黃書賢等人今現場見證評審過程，再一起宣布得獎名單，翁章梁說，茶比賽有很多意義，每次茶葉競賽都在評分嘉義茶的能量，且農民也可以互相學習，了解其他得獎農民的眉角，再加上阿里山高山茶的生長環境優於全台很多地方，且茶農技術也非常好，多喝阿里山高山茶，不會讓您失望！