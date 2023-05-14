警方在火車站將詹男（豹紋上衣者）逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

詹姓男子多次男扮女裝，出現在全台各縣市火車站借錢、騷擾女性旅客，在台北一度被封為「北車借錢哥」，5月4日現身台南車站借錢性騷女乘客，台南市警方13日得知他又搭車南下，這次不等他下車，直接在火車停靠後，直衝車廂逮捕這名台鐵怪客。

31歲詹姓男子家住苗栗，近年行徑怪異，喜歡男扮女裝出沒火車站，向女乘客借錢、騷擾。行徑引人側目，連家人都引以為恥，將他逐出家門，仍不改其性，一直是鐵路警察局的頭痛人物，他在台北車站被封為「北車借錢哥」。

詹男5月初再度扮成女裝，這次現身台南車站，連續向2名女乘客已借錢搭車為由搭訕，要求加line，並以身體碰觸女方。

女乘客在對話中感覺對方其實是男性，卻穿著女性服裝，甚至黑色網襪，感覺怪異，拒絕借錢，事後並報警遭強制罪騷擾與詐欺未遂。

警方受理案件後，發現詹男就是全台車站頭痛的台鐵怪客，他在台南犯案後，隨即又南下高雄作案，累積在全台已有70多件隨機犯案，被害對象不特定。警方組專案偵辦。

台南市警方13日北上苗栗查訪詹男，他卻早已離家，從嘉義車站搭車南下，因未買車票直闖剪票閘門，遭鐵路警察發覺異狀，他卻衝進車廂躲在女廁，南警接獲線索，趁火車停靠台南站時，衝入車廂將他逮回。

依據警方資料，詹男除了屢次借錢騷擾，還會伺機偷旅客包包，全台犯案已近百次，多次驚擾女乘客。他到案後全盤否認犯行，因他多次隨機犯案，警方依照性騷擾防治法、強制罪與詐欺未遂罪嫌將他移送台南地檢署，並以有再犯之虞建請警方羈押。