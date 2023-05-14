以《黑魔女：沉睡魔咒》中飾演公主奧蘿拉的艾兒芬妮最近在Podcast坦承自己對「名氣」的看法，說她自己覺得不需要因為沒出現在漫威電影之類的大作中而感到難過。據她本人所述，她本來有機會參演一個知名IP的作品，但最後她收到未錄取通知的原因竟是因為「Instagram粉絲數量不夠」，令她感到不可思議。

艾兒芬妮繼續補充：「也許這不是主要原因，但這是我收到的回應」，此消息一出令許多人感到頗吃驚，因為艾兒芬妮至少在社群媒體上坐擁六百多萬追蹤者，如果連這樣都不算多，那到底是誰接下當初這個角色？不過許多網友也紛紛回應，「這就是流量小花壓垮演員的開始」，顯然大家對於光靠知名度就可以當演員的說法並不是很買帳。

同樣受到網路流量牽制的還有美國創作女歌手海爾希，她之前就曾忍無可忍在網路上抱怨自己的前公司，說公司不給她推新歌，除非她可以在抖音上吸收更多粉絲或是同意在出新歌前拍一些爛梗影片宣傳，而後就傳出海爾希不跟經紀公司續約的消息。