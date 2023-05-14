日前三軍總醫院一名醫師因拒開巴氏量表遭家屬毆打，引起專家質疑政府應廢除巴氏量表，或讓巴氏量表評估回歸長照體系，以避免醫療暴力一再發生。不過長照機構團體對此持保留態度，指照管中心與醫院本身就有各自的專業與權責，是否整合應由衛福部醫事司、長照司出面協調。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏表示，巴氏量表誰都可以測，關鍵在詢問精準度及判定結果是否失真，早在長照2.0的長照需要等級（CMS）判定中，照顧專員就已具備巴氏量表的評估能力，只不過照顧專員開立巴氏量表是讓病患能被機構收容，但有些家庭根本不需要長照，僅需聘僱外籍看護，因此巴氏量表評估是否需要轉交長照體系，還有待討論。

社團法人台灣老人福利機構協會理事長賴添福指出，從本次醫療暴力事件來看，如何避免暴力發生才是最重要的，巴氏量表不應被廢除，也不見得要全部轉交照管中心評估，畢竟醫院、照管中心有各自的專業與權責，政府如認為有改進必要，可就這兩單位權責進行整合。

賴添福說，不能因為一個暴力事件就去改變現行體制，如何避免暴力發生才是最重要的，同時也應檢視目前制度有沒有落實，假如有落實，就要調查是不是家屬的問題，政府應加強社會認知的教育。

台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋表示，要解決醫療職場暴力，退火小組（de-escalation team）才是解方，美國一間醫學中心去年成立退火小組，1年來共介入1500個醫療衝突，全數都未演變成暴力事件，該團隊包含行政總值、值班護理長，與保全，透過第三者協調大幅降低危機發生。

李建璋說，本次三總的醫療暴力事件再次喚醒國人對醫療暴力的重視，據調查，國內有79％的急診醫護人員曾遭受暴力威脅、37％曾受暴力攻擊，而台灣要的是圍堵暴力還是疏導暴力？確實是一個發人省思的問題。