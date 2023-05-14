童星出身的郝劭文過去憑著《狗蛋大兵》成為家喻戶曉的演員，近年來他都在大陸經營電商，並在去年與陸籍化妝師林寧瑞結婚，而今年農曆春節他也將妻子與女兒帶回台灣登記，如今郝劭文宣布喜訊在明(15)日舉辦婚禮，婚紗照也隨之曝光。

據悉，兩人是拍戲時認識的，林寧瑞當時來劇組代班意外牽起兩人的緣分，之後便開始交往近兩年的時間。昨（13）日郝劭文特別選在13點14分上傳多張與老婆拍攝的婚紗照，並開心宣布：「特別的日子又多了一個5.15」，據大陸媒體報導，小倆口將在5月15日正式舉行婚禮。

從郝劭文釋出的的一系列婚紗照中，可看到他時而將老婆背起，時而拿著吉他閉上眼睛與老婆相依偎，兩人看起來十分甜蜜，而老婆的正面照也隨之曝光，只見她一張白皙瓜子臉，對著鏡頭露出甜美燦爛的微笑，一頭俐落短髮，令她看起來又美又颯。

婚紗照一出，許多看著郝劭文長大的粉絲，都開心送上祝福，表示：「郝劭文都結婚了，比他大的我還是單身汪」、「恭喜郝劭文，祝百年好合」、「他小時候真的很可愛」、「郝邵文都結婚了，我感覺他還是小孩子」。