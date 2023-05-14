縣議員張春洋到楊家關懷，並希望檢警要查明全案。（孫英哲攝）

楊姓男子疑因拒檢及意圖衝撞員警而中彈身亡。（親友提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣發生39歲毒品通緝犯楊姓男子因交通違規，疑拒檢及衝撞員警，遭警方開槍擊斃事件，楊男左下背中槍，子彈卡在體內。警方強調依法攔查、開槍，但家屬接獲惡耗後直說無法接受，尤其今天是母親節，楊男家屬不敢將此消息告知楊母，只能期盼檢方查明全案，調查警方有無執法過當。

楊男的姊姊表示，據她所知，她的弟弟看到警察後，就因為沒有停下來，然後警察就開槍，弟弟就這樣走了，本來好好的一個人，看到警察害怕，然後就這樣莫名其妙不見了。

她有向警方了解發生經過，得到的答案是弟弟要衝撞他們（警察），這是警察的說法，她沒有看到相關事證。

「還是不能接受！」今天是母親節，楊姊指出，她還不敢告知母親這件事，到現在都還不敢讓母親知道，實在無法想像母親這個時候聽到弟弟的事時會有多崩潰，她很擔心母親會承受不了一個小孩就這樣沒了，尤其是弟弟又沒做什麼，就這樣被警察開槍打死了。

楊姊說，她在很突然、莫名其妙的情況下接到電話通知，趕到醫院時，弟弟已經躺在那邊一動也不動了，已經沒有呼吸心跳了，她希望檢察官要給家屬一個公道，「到底警察有沒有執法過當，需要這樣子就開槍？」一定要查明真相，一定要調查有沒有執法過當。

楊姓男子中彈後曾打電話給友人求救，該名友人指出，他趕到埔心鄉羅厝路二段的土地公廟時，發現楊男生命跡象已相當微弱，當時與楊男同行人的張姓男子也在場，但在救護車來之前，張男已離開，而救護車到場時，楊男的手也已呈現冰冷的狀態。

到楊家關心的縣議員張春洋表示，事實真相一要查明，警方的用槍時機，到底開幾槍，有沒有執法過當等等，一定要釐清，才能給家屬一個公道，同樣的狀況以後也可能會再發生，因此一定要調查清楚。

彰化地檢署指出，該署接獲彰化縣警局通報，北斗分局員警於13日23時40分許執勤時，使用警槍致楊姓男子（39歲）死亡案件，立即指派檢察官吳宗穎進行相驗程序，並偵辦此案。經查，本案為員警於執行巡邏勤務過程中，因攔查楊姓男子交通違規事件而衍生。

彰檢強調，關於全案發生事實經過、值勤員警警械使用時機等相關細節，檢察官均將全力偵辦，釐清事實真相，以求毋枉毋縱。

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