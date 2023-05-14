基隆市信義區有人在路邊埋設鋼釘，警方獲報後已掌握嫌疑人身分，後續將依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市信義區有人在路邊埋設鋼釘，警方獲報後已掌握嫌疑人身分，後續將依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。（摘自林崇道臉書／張志康基隆傳真）

基隆市信義區有人在路邊埋設鋼釘，造成民眾輪胎爆胎受損。警方獲報後已掌握嫌疑人身分，後續將依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

為了不想讓別人停車，常看到有人會放花盆、放三角錐、或是設架子、拉鐵鍊，但往往會被視為是「路霸」。不過在基隆市信義區教忠街，13日發現竟然有人在路上埋了整排鋼釘，疑似不讓人停車。警方獲報後，已在現場設立交通錐提醒民眾，也已鎖定嫌疑人身分，後續將依涉犯公共危險罪送辦。

信義區孝忠里里長林崇道說，他13日晚間接獲民眾通報，表示在教忠街121巷停車時，發現車子的輪胎刺破漏氣，下車查看時，赫然發現不知什麼時候被人在路邊排水溝附近，埋下了一整排鋼釘。於是同時通報里長及警方。

林崇道到場後也發現，教忠街121巷擋土牆旁路邊的水泥地遭人鑽孔，將鋼釘前端打磨尖銳、整排置入水泥地，他擔心如果有人散步踩到，甚至有人不小心在這裡跌倒，後果更不堪設想。

原本林崇道是打算將鋼釘移除，但認為這可能涉及犯罪，一方面通知警方，一方面與警方配合，在現場擺放交通錐，提醒民眾不要靠近，以免發生危險。基隆市警察局第二分局所屬的深澳坑派出所也在附近訪查民眾，有民眾表示，曾在現場發現某人疑似正在釘鋼釘。

警方表示，目前已經掌握涉嫌男子的身分，將在蒐證告一段落後，通知該名涉案人到案說明，後續也將依刑法第185條的公共危險罪嫌法辦，將移送基隆地檢署進一步偵辦。

警方透露，這種行為可能涉及刑法第185條第1款「損壞陸路或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險」，如果起訴，最高可能會判處5年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。