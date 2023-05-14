立法院副院長蔡其昌（右）14日與橋頭社區發展協會合辦健行活動，受訪時大方祝福劉燈鐘獲國民黨立委提名。（潘虹恩攝）

金門大學副教授劉燈鐘爭取國民黨台中立委第1選區提名，14日到清水區橋江北街，出席民進黨立法院副院長蔡其昌與橋頭社區發展協會合辦健行活動，並於現場發送名片、向鄉親拜票，被認為有「踢館」意味，對此，劉燈鐘否認指出「地方常碰到」，蔡其昌則大方祝福。

蔡其昌先前極力爭取營建署補助約7600萬拓寬及興建清水區橋江北街人行道，成為地方居民休閒運動的好地方。蔡其昌14日與橋頭社區發展協會合辦健行活動，現場近300位民眾前來共襄盛舉，劉燈鐘也出席，並於現場發送發送名片、向鄉親拜票。

對於此舉被認為有「踢館」意味，劉燈鐘受訪時連忙否認並表示，最近因爭取國民黨提名勤走基層，在很多場合都會遇到蔡其昌副院長，沒有「踢館」這回事；他也說，民進黨現任立委蔡其昌與何欣純的選區都是艱困選區，被國民黨列為第3梯次，預計6月才會登記提名。

蔡其昌則表示，今天是地方喜事，劉燈鐘到來，表達對這件事情的認同，這都是好事。他爭取很多海線及清水的地方建設，希望讓地方更好，並強調「建設沒有分藍綠」，改善人民生活的品質，讓地方進步繁榮，這都是要做的事情，不論什麼政黨都好，共襄盛舉，大家來支持；他也大方祝福劉燈鐘，表示「能不能得到國民黨的提名，我們也幫他加加油」。

台中立委第1選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）為國民黨艱困選區之一，宣布爭取提名競選的劉燈鐘現年57歲，是國立政治大學國家發展研究所法學博士，專長包括公共政策、中國大陸研究、兩岸關係等；他表示，自己是清水區菁埔人，因台中海線發展不如市區，決定挺身而出爭取國民黨提名參選下屆立委，為家鄉爭取更多建設。