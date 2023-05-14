泰國5月選舉備受國內外關注，這場大選除了將影響軍方和保皇派的權力布局，外界更預測選舉將牽動泰國的外交走向。值得注意的是，2020年掀起的泰國反軍方、反王室示威潮，昔日示威者和年輕族群，成了今屆選舉的關鍵。

泰國從實行君主立憲制政體以來，雖說是民選政府，然而仍歷經無數次軍事政變。綜合泰國媒體報導，泰軍方近年勢力大不如前，緣由需追溯回2020年至2022年期間，泰國發生的一連串反軍方、反泰總理帕拉育、反王室示威活動。

2020年2月，由於備受年輕人歡迎的政黨未來前進黨（Future Forward）遭泰國憲法法院裁定解散，引發當地示威抗議。同年7月，由年輕人倡議組織的「自由青年」，領導數千名示威民眾再度在曼谷民主紀念碑前出現，提出了3大訴求，包括解散國會、停止威脅異議人士和修正軍方制定的憲法；其後示威擴展至全國各地超過20個府，以致泰國宣布進入緊急狀態。

其中，有示威者要求改革泰國的君主立憲制，以及取消「對皇室不敬罪」。他們舉著「國家屬於人民，不屬於泰王」等字樣銅製圓牌，直接挑戰王室權力。示威學生與民眾到泰國大皇宮遞交十項要求王室改革的請願書，泰國皇家警察以《冒犯君主罪》，起訴主要的學生領袖，並以《違反公共集會法》等罪名起訴參與者。

除了內部掀起的民主體制改革浪潮，國際社會對這場選舉亦相當關注。泰國的鄰國緬甸，軍方推翻前文人政府領袖翁山蘇姬的民選政府後，同樣軍方執政的泰國，作為東南亞國家協會「ASEAN）成員國，在成員國與西方國家聲援翁山蘇姬時，公開表態支持緬甸軍政府領導人。

泰國今日大選，如果泰國政局大洗牌，新政府或許會重新調整在外交上的對緬甸策略。如果由民間支持度極高的「民主改革派」上台執政，屆時新政府外交政策轉向，勢必影響緬甸的情勢發展。