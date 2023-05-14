統一獅與中信兄弟3連戰最終戰，同時也是「廟宇祭」第3天，獅隊要避免系列賽遭橫掃，14日首局就靠著老將胡金龍棒打兄弟王牌投手德保拉，取得2比0領先，而他在回到休息室時披上獅頭，上演「金龍祥獅獻瑞」。

廟宇祭每年都是獅隊主題日重頭戲之一，今年主題結合「吼力發大財」，相關周邊商品熱賣，銷售金額超過300萬，球迷也十分捧場，前2戰分別吸引6050、7020人進場，讓台南棒球場熱鬧非凡。

不過獅隊前2戰都吞下敗仗，讓新上任的「恰總」彭政閔拿下執教2連勝，今天除了要避免系列賽遭到橫掃，也要再要回領先位置。1局下獅隊進攻，1出局後陳傑憲二壘安打上壘，胡金龍再掃出左外野全壘打，本季第2轟，一棒助隊取得2分領先。

回到休息室後胡金龍披上舞龍舞獅的獅頭與隊友們擊掌慶賀，球團透露，因應廟宇祭主題日，隊長陳傑憲特別要求球團幫忙準備這個獅頭，不過前2戰打線遭到壓制沒能用上，今天由「金龍祥獅獻瑞」一吐怨氣。