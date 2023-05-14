臉書擁67萬粉絲追蹤的兩性關係作家「口罩男」，傳出與結婚11年的正妹老婆「曾樂兒」婚變，目前正協議離婚中，巧合的是網友發現「口罩男」在10多天前突然發一篇文章向好友道歉，表示他過於極端的三觀，害好友過於信任妻子，導致好友老婆外遇而離婚，不禁讓許多網友懷疑，該不會是在說自己的故事。

「口罩男」4月30日在臉書發文，跟好友道歉，表示因為他過於極端的三觀，害慘好友的婚姻。他說，好友學他的婚姻經營模式，對老婆外出聚會、喝酒、晚睡、分房、回娘家好幾個星期都笑著說去吧，好好放鬆，相信老婆充電回來後會更愛自己。

「口罩男」表示，有次好友心血來潮看了老婆手機，竟發現老婆在跟網友搞曖昧，與多名男子親密合照、去男模店狂歡，甚至深夜去狂歡還上傳IG限時動態，讓好友心死。

「口罩男」指出，好友最後找他訴苦，不斷活在自責懊悔中，但他告訴好友「我們痛、傷，每天以淚洗面。但有一種狀況請你不要再檢討自己，那就是伴侶的外遇」，最後好友等不到老婆回頭，提出離婚，卻被妻子被怪囉嗦、管太多，還難過痛哭，讓好友傻眼說「但這不就是妳當初要的生活嗎？何必難過呢？」

對比如今「口罩男」傳出婚變，不少網友驚呼：「我現在回頭再看一遍這篇，你是不是就是故事裡的好友」、「看懂囉」、「應該是主角的故事」、「會自律的根本不用你管，不會自律的你也管不了」。