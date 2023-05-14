全國中等學校運動會已在日前落幕，彰化縣代表隊勇奪18面金牌、29面銀牌及24面銅牌等71面獎牌，彰化縣政府在彰泰國中展藝館由縣長王惠美表揚奪牌選手。經統計，彰化縣代表隊在拳擊項目就拿下8面金牌，拳擊項目儼然已成為彰化選手的奪牌金庫，每位金牌選手都可獲1萬5千元的獎助金。

彰縣府依「全國中等學校運動會奪金選手精進計畫」，這次奪牌的選手都可獲頒獎（補）助金，金牌選手每位1萬5千元，銀牌1萬元、銅牌8千元等等。每位金牌選手所屬學校，還可獲得改善體育設施設備補助經費1萬5千元，彰縣府總計發放139萬500元獎（補）助金。

彰縣府指出，後續還會依「彰化縣政府頒發優秀運動員暨績優教練獎助金要點」，頒發獎助金347萬2250元；此外，留縣升學的選手還可依據「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」申請獎助金，預計頒發約500萬元。因此，上述3個項目預計將發放近千萬元獎金。

彰化縣代表隊在全國中等學校運動會拳擊項目榮獲8面金牌，8金選手分別是二林高中國男第8量級洪偉玄、國女第4量級謝宜瑾；彰化藝術高中高男第10量級游奕聖、高女第3量級游晨妤；員林國中國男第4量級賴冠珉、國男第12量級盧柏宇；成功高中國女第5量級楊沂蓁以及國立員林家商高男第7量級張宇賢。