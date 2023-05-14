嘉義市幸福巴士上線以來，運量逐步成長，為鼓勵市民多利用幸福巴士代步，市府交通處規畫一系列好康要刺激搭乘率，不但搭車就送限量版大白熊口罩，集點就能換茶葉蛋、衛生紙等贈品，4至6月持電子票證搭幸福巴士，還可以加碼抽全聯禮券！
市府交通處指出，為推廣市民朋友多加利用幸福巴士，特別規畫一系列搭乘活動，促使民眾踴躍搭乘，第一重，自即日起搭乘幸福巴士就可領到限量版大白熊口罩，款式多樣且隨機發送，歡迎民眾蒐集。
第二重，民眾可蒐集口罩上的集點貼紙，集滿3點在活動期間，每周三上午10點至12點持集點卡至轉運中心前棟就可以兌換活動贈品，包含茶葉蛋、衛生紙、麵條等多樣好禮，每周限量150分，換完為止。
第三重，4月到6月活動期間，持電子票證搭乘幸福巴士，除享免費搭乘外，市府還加碼抽全聯禮券，共有20名，交通處強調，搭乘次數越多，中獎機率越大，民眾可把握機會多搭幸福巴士。
另市府鼓勵民眾、長輩多多運用嘉義市大眾運具，即日起至6月30日止，持電子票證如悠遊卡、一卡通等，可免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，交通處並貼心提醒民眾，搭乘前可下載愛嘉義APP或至公車動態網站查詢班次時間表。
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