歐洲歌唱大賽（Eurovision）昨（13）日晚間在英國利物浦舉行，英國王室凱特王妃透過預錄影片驚喜現身，身穿一席藍色斜肩洋裝、彈奏鋼琴的她驚艷全球上億觀眾，不少網友留言大讚美翻了，還有人笑稱：難怪威廉不會誤入歧途。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，歐洲歌唱大賽決賽昨晚在利物浦登場，威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特驚喜獻上開場表演，主辦方播放凱特本月稍早在溫莎城堡預先錄製的彈琴影片，她與去年冠軍、饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）一同表演。
後續威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）官方推特也公布凱特準備錄製的幕後花絮，影片中穿著烏克蘭國旗藍斜肩禮服的凱特坐在鋼琴前露出燦笑，畫面令人驚艷。
凱特當天也配戴已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的耳環，以紀念女王生前對烏克蘭的公開支持。
凱特意外現身讓粉絲大讚「美好的驚喜」，網友紛紛留言「美翻了」、「內外兼具」、「零缺點」，有人問「凱特王妃還有什麼不會的嗎」，還有人留言，難怪威廉不會「誤入歧途」。
這不是凱特頭一次大秀琴藝，她曾在2021年與創作歌手湯姆沃克（Tom Walker）錄製影片，首次對外展示彈琴美技，當時一名王室人員透露，彈琴幫助凱特度過疫情的隔離時光，從那時起她就持續練琴。
凱特先前也曾透露女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）也喜愛彈琴，現在正在上鋼琴課，喬治王子則在學電吉他。
文章來源：Behind the scenes with the Princess of scales! Kensington Palace releases footage of smiling Kate filming her piano cameo that opened Liverpool's Eurovision Song Contest
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