盧廣仲在簽唱會上獻唱全新單曲〈Live House〉。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲昨在高雄舉辦簽名會，上千名小隊員熱情相挺！（添翼創越工作室提供）

盧廣仲在簽唱會上暢所欲言有如脫口秀。（添翼創越工作室提供）

「創作鬼才」盧廣仲13日在高雄舉辦簽名會，活動恰巧辦在母親節前夕，向來跟媽媽感情很好的盧廣仲，也分享當年因為頭太大差點難產，甚至花了兩天才出生「我那時候頭太大，所以過程不是很順利，一度還差點要被醫院放棄，所幸最後成功生產，不然可能就要在進行下一次輪迴。」最後還特別點播〈手機仔〉送給天下所有母親。

盧廣仲暌違4年在高雄辦簽名會，吸引超過500名歌迷到場支持，排隊人潮更是圍繞整個駁二特區，再次展現盧廣仲的人氣魅力。他獻唱新歌〈Live House〉，輕快愉悅曲風，感染全場所有人，他笑說：「在熟悉的Live House場地唱〈Live House〉，也希望喚起大家在這邊看表演的美好記憶。」

身為NBA球迷的他，透露他對球賽的喜好，他笑說：「以前對於比賽輸贏會很在意，但現在看到支持的球隊輸球，反而看得很開，我想這就是一種唯心論吧。」即將迎接首張專輯發行15周年，他也驚呼：「沒有感覺自己唱了這麼久」，對於現階段狀態，反而更自在感受生命變化，即便早期不斷推廣「吃早餐是一件很搖滾的事」，對現在的他來說，覺得好好善待自己更重要。

全新單曲〈Live House〉附贈盧廣仲文字創作微小說，其中提到「皮羅主義」，成為他近期在研究的領域，他表示：「我們可以對事物一直保持懷疑，是因為要避免武斷的判斷帶來自身不平靜。」突如奇來的哲學言論，讓他笑說：「怎麼我搞得好像佈道大會」。

盧廣仲即將在7月15日，他38歲生日當天回到故鄉高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，也是首次邀請萬名小隊員一起慶生，對他來說是從未有過的新體驗，他表示：「每個人過生日都會收到不同祝福，我希望自己生日這天，透過演唱會的方式，把大家給的祝福分享現場所有人。」

他預告歌單會有所調整，針對「勵志的黃昏的故鄉」主題，給南部歌迷不一樣驚喜，他表示：「勵志論的精神就是無論白天、晚上，甚至黃昏你都可以露齒笑，這次15周年演唱會，會挑選高雄限定曲目，一起跟大家歡慶特別的一天。」