鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

國民黨5月17日將敲定總統參選人，今日中午鴻海創辦人郭台銘突然宴請多名中常委，至信義區國美建設國家美術館聊天、吃飯，由於最後徵召人選仍要提到中常會，並由中常委討論通過，因此有黨內人士質疑，郭此舉恐有綁樁之嫌。

黨內人士表示，徵召總統參選人雖是授權黨主席朱立倫決定，但最後人選仍要提進中常會通過，而屆時中常委都要出席中常會，因此他質疑，郭台銘在此時宴請中常委，恐怕有綁樁、賄選之嫌。

對此，今出席餐會的國民黨立委陳玉珍則表示，朋友吃飯是很正常的事，當然沒有違反選罷法，說是賄選「格局太小」。