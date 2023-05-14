民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，並在11日下午報到入監服刑，今（14）天是陳入獄後的首個母親節，陳的父親、前總統陳水扁特別邀請太太吳淑珍上廣播節目《有夢上水》專訪，吳當場表示下輩子不會再嫁給阿扁，而是要成為阿扁的粉絲，在一旁為他拍手就好。

陳水扁今日邀請吳淑珍在節目中大談婚姻與政治之路，提到同樣從政的陳致中，阿扁感嘆說兒子的政治之路比自己的還要坎坷，選了3屆議員有2屆是最高票當選，但12年的任期只做了5年；吳也向兒子喊話，說上帝關上一扇窗，會再打開另一扇窗，要好好保重身體，11個月就像當兵一樣很快就到了，到時候出來還是一條好漢。

陳水扁透露，他與吳淑珍不知道說過幾次要離婚，連離婚證書都不知道簽了幾次，常常為了一些小事情吵架，但有一次他真的感到很抱歉。他回憶，當時陳致中剛生沒多久，晚上哭鬧吵醒陳幸妤，他本想泡牛奶給女兒喝，結果在迷迷糊糊之間泡到洗衣粉，幸好吳淑珍有發現狀況不對，否則女兒就要喝洗衣粉長大；吳也直言「你不知道怎麼當父親的」，並說身為父親的阿扁是0分。

最後，陳水扁好奇詢問，吳淑珍這輩子嫁給他過得這麼慘，「如果有下輩子，妳還會不會嫁給我？」吳聽完問題後馬上搖頭說「我看不要」，並說要當對方的粉絲在旁拍手就好；陳也坦承，參與政治會導致妻兒孫等都被連累，因此不敢再選擇結婚了。