一名陳姓男子前年在高雄一間超商前看見落單女子，便脫下自己的褲子遛鳥，還伸手觸碰女子的手求關注，嚇得女子報警處理。高雄地院審結，依犯公然猥褻罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2021年11月某日晚間於高雄市一處超商騎樓處，發現有名女子落單，便突然脫下褲子，裸露生殖器後，伸手觸摸該名女子的手肘求關注，讓該名女子深感不適，立刻前往警局報案。

高雄地院審理時，該名女子證稱，當時陳男脫下褲子遛鳥，她嚇到想離開現場，但陳男就用手碰她，讓她覺得很噁心等語；法官認為，陳男裸露生殖器的地方屬於不特定多數人得以共見聞的場所，依社會一般通念來說，陳男所為在客觀上足以引起普通一般人羞恥心，的確屬於猥褻行為。

法官指出，陳男為成年人，卻於公眾場合公然猥褻，不僅破壞社會善良風俗及法律秩序，顯然缺乏對女性的尊重，實在不該，但念及陳男犯後認罪，兼衡犯罪動機、目的等情狀，依犯公然猥褻罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。