胡瓜主持的民視《綜藝大集合》日前到桃園龜山錄影，現場迎來胖卡餐車車隊，身為資深鐵粉的他們，多年來都跟著節目的腳步全台跑透透，胡瓜得知粉絲們的熱情後，特別加碼比賽「白泡泡幼綿綿擂台賽」，就連胡瓜都親自出戰，讓大夥興奮不已。

比賽過程中，胖卡們的老闆果一位比一位厲害，讓藝人們壓力山大，而在經過眾人一番的討論後，決定派出最有希望的藝人宜芳，沒想到她卻在第三球的時候發生失誤。胡瓜最後決定親自出馬，但在眾人期待的目光下，他也頂不住壓力的發揮失常，他在聽到路邊的喇叭聲時，尷尬地說道：「啊我的車來接我了。」作勢就要離開現場，搞笑的模樣笑翻眾人。

此外，胡瓜在開場準備了新遊戲「過關斬將來敲鑼」，今天的第一位參賽者是郭忠祐的宿敵猴王，過去他曾在「鋼鐵英雄」輾壓郭忠祐，讓號稱遊戲王的郭忠祐初嚐失敗滋味。胡瓜在旁鼓舞他，「你上次被他幹掉，這次還不復仇嗎？」，此話一出眾人跟著起鬨，參賽者也一起挑釁起了郭忠祐，讓他燃起了勝負慾，而比賽過程相當激烈，兩人不分軒輊，但郭忠祐還是技高一籌，奪得了最終的勝利，也贏回了顏面。