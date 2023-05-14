朱芯儀將抗癌心路歷程寫成新書《保留那個快樂的自己》。（重版文化提供）

朱芯儀將抗癌心路歷程寫成新書《保留那個快樂的自己》。（重版文化提供）

歷經18次化療、前陣子宣告抗乳癌成功的朱芯儀在母親節前夕再報喜，升格當作家的她宣布5月26日發行人生第一本散文作品《保留那個快樂的自己》，展開全新斜槓人生！她耗時1年多勇敢戰勝病魔，把從罹癌到抗癌的艱辛心路歷程及體悟全寫進書中，面對宛如「重考」人生的考驗，朱芯儀選擇放下糾結進而藉由重新審思人生的同時，也找到克服苦痛的勇氣及力量，更以此化為寫書動力把一路來所思所想及生活點滴紀錄下來。

身為人妻及三寶媽的朱芯儀把抗癌過程中面對婚姻、家庭、親子等問題重新省思，進而體悟到重視自己的需要及快樂，並自我察覺出唯有「愛自己」、讓自己快樂才是抗癌不二心法，更是這1年多來抗癌之路的心得總結！把書名取為《保留那個快樂的自己》，朱芯儀呼籲大家「多愛自己一點」的同時，更要留下那個快樂的自己，正如同呼應她今年許下的生日願望：「要開心的過每一天！」

朱芯儀從罹癌以來就對病情毫不隱諱，她透過新書大方分享罹癌經驗，把抗癌過程甘苦全都寫進書中，其中一篇甚至還以「腫成豬頭」為標題，更把自己因化療而插管、禿頭、變成光頭的照片在新書首次曝光，這些在外人看來如想掩蓋的傷疤，對她來說像是戰勳般的存在，打贏人生重要勝仗的她從《犀利人妻》變成激勵人心生命鬥士，彷彿晉級為3.0版的朱芯儀，希望以過來人的經驗分享為正在抗癌的人打氣的同時，盼藉由新書鼓勵跟她一樣生病的癌友們不放棄希望，並鼓勵大家能樂觀進取及給人信念及改變的勇氣。

她透露其實早從她去年做完第一次手術醒來的那一刻，就決定把罹癌接受各種治療的心境感受都好好記著，更把這些當成「進化」的養分，「每一次的治療我都記得很清楚，就連治療的日期我都記得一清二楚！」更表示：「那些青腫的痕跡、化療後沒被打趴的意志力，都讓我更為更好版本的自己！」

朱芯儀以流暢及樸實生動的文字如實記錄下抗癌心情日常，文筆甚佳的她自曝從小因為愛看故事性及文學類的書，把已故作家琦君當成啟蒙，其實一直有當小說家的夢，她自嘲個性容易半途而廢，從沒想過會斜槓當作家，笑說：「不然可能故事會永遠沒有結尾。」沒想到因為罹癌反而讓自己有機會一圓當作家的夢，在始料未及的同時，對於能斜槓寫書有了新的體會，從籌備新書、寫書都親身參與，她形容出書就像自己另一個「孩子」要出生的感覺，「覺得既興奮又緊張，感覺寫完這本書就像陪著我的治療一起到一個新的進度。」

提及寫書遇到最大的困難，朱芯儀形容整個過程就像是「把縫好的傷口在重新扒開」般既赤裸又煎熬，坦言不擅在眾人面前表達負面情緒，「因為得把內心比較較負面的東西很鉅細靡遺地剖析，對我而言其實不容易，因為平常的我不會這麼赤裸裸地讓外人知道，重新翻開再寫下，就像自揭傷疤般辛苦。」

被問到演戲、寫書哪樣比較難？朱芯儀笑說：「我覺得兩個都一樣難！因為都要花非常非常多的時間！」

寫書過程中難免遇到挫折辛苦而心情低落，朱芯儀特別感謝演藝圈好友葉欣眉曾給她一段鼓勵的話，把她從化療住院的無力憤恨感中拉出來，她透露去年夏天剛動完手術的那段日子特別難熬，「看到很多朋友都攜家帶眷出去玩，我看著自己手術完後已經很不一樣的身體，覺得很無力又難過。後來是她(葉欣眉)跟我說：『妳的堅強對我們也是一種鼓勵！妳努力讓自己健康，對家庭、事業、自己都很負責，生病的時候有很多人關心妳、期待妳回歸，妳才是最有力量的人！」也因為這段正能量的對話，讓她瞬間有如醍醐灌頂般受到鼓舞，「欣眉的安慰真的有被活水澆灌的感覺！」

除了演藝圈好友葉欣眉，朱芯儀更感謝家人們的陪伴是她堅持下去的動力，包括「大姑」賈靜雯及老公修杰楷都為她打氣加油，更化身為「超級宣傳」為她的新書寫下暖心推薦，其中賈靜雯特別用稱讚朱芯儀讓自己看見堅毅不屈的力量，內舉不避親大讚自己弟妹「好美」、「好樣的～妳是我最棒的弟妹！」

朱芯儀無論身心靈都宛如重生般進化成3.0版，這次為了拍攝新書主視覺「變髮圖強」她特別以俐落極短髮造型現身，不僅增添了知性美，更宛如「回春」般像極了學生美眉般甜美動人！人生第一次剪極短髮的朱芯儀坦言一開始有點不習慣，她笑說：「雖然很好整理，而且吹整過感覺超有朝氣，但如果私底下沒有sedo的話就會秒像阿珠媽！哈哈！」新書5月15日開始預購恰巧在母親節檔期，對身為三寶媽的朱芯儀來說別具意義，「這本新書是送給自己最好的母親節禮物！」