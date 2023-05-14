民進黨總統參選人、副總統賴清德今(14)日早上抵達新北金山，參加金山承天宮舉辦的「2023成功在金山」開台聖王鄭成功聯合春季文化祭，內政部長林右昌、立法委員賴品妤、立委參選人何博文等地方民代也一併出席，一起高呼口號「2023成功在金山」，而林右昌致詞時，也意有所指的表示賴清德今天來金山意義非凡，因為「成功在金山」。

賴清德今日早上前往金山區磺港後，先在林右昌、賴品妤、何博文以及新北市議員周雅玲、張錦豪的陪同下進入承天宮參拜後，隨後到活動現場向來自全國各地的宮廟代表致意；林右昌先致詞時表示，今天陪同賴清德來到金山參加這場盛會，剛剛大家都有喊口號「2023成功在金山」，我相信賴清德今天來金山也有非凡的意義，因為「成功在金山」。

接著賴清德致詞時表示，今天很開心能回來金山承天宮參加聯合春季文化祭，希望今年祭典能夠圓滿順利完成，並祈求開台聖王延平郡王能夠神威顯靈、庇佑眾生，不只保佑台灣國泰民安、風調雨順，同時也能保佑金山、全台灣各地都平平安安順順利利。

他說，自己雖然在萬里出生長大，但祖先是來自金山，所以對於金山、萬里的事情很清楚，過去每年除夕也都會到承天宮拜拜。

賴清德指出，感謝林右昌百忙之中千里迢迢的趕來，地方也稱讚林右昌是位很會做事的部長，上任沒多久，就拿出對策來提升、加強台灣的治安，當時也拿出政策來照顧警察、消防弟兄，更推出住宅政策，要來照顧這些年輕人。

賴清德提到賴品妤替地方爭取國三延伸金山、萬里地區，地方上原本已經講了10多年，結果賴品妤當選立委後，就在國會提出質詢、要求交通部長出席公聽會，「而且近日可行性報告已經有結果了」，另外何博文也跨區關心金山、萬里，希望大家可以給他支持以及聲援。