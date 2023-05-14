教育部推動跨領域美感教育卓越領航計畫，全國各級公私立學校近300所角逐跨域美感績優學校， 苗栗縣頭份市信義國小再次脫穎而出，榮獲「跨域美感領航獎」，這是該校第3度獲得全國大獎，為苗栗縣藝術教育再度爭光。

信義國小是一所充滿美感氛圍的學校，校訂課程以「綠野鮮蹤」為主題，從認識校園植物出發，藉由「知綠」、「懂綠」、「玩綠」及「舞綠」4階段，運用5感實際體驗綠的各種美，並結合自然、雙語、視覺藝術與表演藝術設計一系列跨領域教學活動。

信義國小是一所充滿美感氛圍的學校，校訂課程以「綠野鮮蹤」為主題，從認識校園植物出發。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「 知綠」主要是結合校訂課程於生活領域中，邀請社區大學植物講師進行協同教學，指導學生認識校園植物，並進行校園大探索，進而感知校園生態。

「懂綠」採自然領域融合雙語教學方式進行，運用數位媒材與實體進行主題教學，讓學生有系統地了解植物的特性與知識，並實際種植垂直水耕與花生，參與一系列的種植流程與品嘗種植的成果。

「玩綠」則是將視覺藝術融入自然領域中，透過種子、樹葉、葉脈、樹枝等特性結合節慶、教室布置等主體，進行拓印、槌染，黏貼創作，發揮創意做出各種植物的創作聯想「種子藝術創作」、「裝置藝術」、「聖誕樹」、「植物印章」等教學活動，讓學生有多元的體驗創作學習。

師生共同創作舞蹈，展現4季植物的美。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

最終以「舞綠」融合「知綠」、「懂綠」、「玩綠」所學，師生共同創作舞蹈，展現4季植物的美。一系列豐盛的跨領域課程讓學生對植物有更進一步的認識與美感創意學習，同時也把人與人之間的「心」緊緊繫在一起，不僅發揮團隊學習的合作精神，更共同營造真、善、美的學習情境。

縣長鍾東錦十分重視學生美感素養的涵育，認為結合12年國教課程綱要，發展多元跨領域美感課程，能潛移默化地培塑學生藝術美感。苗栗縣政府鼓勵縣內各級學校積極參與教育部美感計畫，信義國小近年來藉由跨領域的結合，透過不同領域的視角，融入「美感」及「雙語」教學元素，引導學生進行自主學習與探究，培養問題解決的能力，厚植師生的跨領域美學素養。

教育處長葉芯慧說，感謝學校團隊多年來的努力與付出，「生活中不是沒有美，而是缺少發現美的眼睛！」推動美感教育融入各領域教學是108課綱重要的推動方針之1，期待未來能有更多學校投身跨領域美感課程，並開發創新有價值的學習活動，讓教育的效益多元化、極大化