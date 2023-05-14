影片為台中市消防局提供。

日前1團11人的登山團前往台中市和平區的中央尖山，其中1名64歲王姓男登山客11日下午行經中央尖溪山屋上方瀑布處，不慎跌落約60至70公尺，意識不清且全身多處外傷，台中市消防局獲報立即派遣2梯次搜救人員分別由陸路挺進及搭乘直升機前往，成功救援傷者並送醫。

台中市消防局11日下午5時59分接獲報案，稱有一行11人登山團，其中一名王姓男登山客於中央尖溪山屋上方瀑布處跌落約60至70公尺，意識不清、臉部血腫、頭部及四肢多處外傷，請求消防局派員協助。

消防局立即規畫出動2梯次搜救人員分別由陸路挺進及直升機前往，12日由谷關分隊小隊長楊肇鋒帶隊率和平及谷關分隊共計4人，於當天上午7時13分在東勢河濱公園搭乘直升機，並於7時31分於中央尖溪草坡降落後立即前往事故地點救援；同時，梨山分隊小隊長柯弘琪帶隊率梨山分隊等4人、協同友軍太管處1人、高山協作1人，共計6人由勝光登山口陸路前往救援。

台中市消防局指出，搜救人員於當天下午1時35分接觸待救者，檢傷發現傷頭部多處擦傷、血腫、意識模糊，以SKED固定傷患，並於4時15分將傷患運送至中央尖溪山屋；由於當天天候不佳且天色已晚，直升機無法起飛，搜救人員陪同傷者夜宿中央尖溪山屋。另，陸路挺進搜救人員一行6人於下午4時30抵達雲稜山屋夜宿。

台中市消防局表示，直升機於13日上午7時33分成功吊掛飛往花蓮德興棒球場，將傷者機交由花蓮自強91送往花蓮慈濟醫院就醫，搜救人員則收拾裝備下撤，成功完成此次搜救任務，並於晚間9時50分返回梨山分隊待命。