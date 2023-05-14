嘉義縣中埔鄉昨晚間舉辦模範母親表揚，別出心裁選在對地方極具意義的吳鳳公園廣場舉辦，為迎合吳鳳公園的古樸氣氛，公所還為22位受表揚媽媽準備旗袍，讓媽媽搭著人力車入場，頗有穿越時空的意味，連最年長，高齡102歲的模範母親郭汪素貞都說充滿懷舊氣息。

嘉義縣中埔鄉昨晚間舉辦模範母親表，22位受表揚媽媽穿上旗袍展現最美麗的模樣。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為活化地方，也讓母親節表揚不流於型式，中埔鄉長李碧雲選在很多旅外遊子童年回憶所在吳鳳公園辦表揚，並以懷舊復古的民國初年風為主題呈現，讓受獎人及嘉賓們融入民國初年的氛圍，除一起觀賞藝人表演、享用佳餚，也讓子女藉機感謝母親的愛。

今年中埔鄉22位模範母親中，最年長是102歲的富收村代表郭汪素貞。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年中埔鄉22位模範母親中，最年長是102歲的富收村代表郭汪素貞，郭汪素貞育有4男2女 ，3個兒子都是技術高超的西服裁縫師，雖晚年經歷喪子及喪夫之痛，但她還是堅強度過每一天，目前仍耳聰目明、行動自如、簡單的家事也不假手於他人。

至於現年80歲的同仁村代表劉羅鳳，是中埔鄉今年縣代表模範母親，出身純樸農家，與先生一同務農，育有2男1女。公所指出，劉羅鳳生長在貧困的家庭，而那段貧困日子却留給她永難忘懷的童年回憶，記憶總是深刻鮮明的，也因這段生命艱苦歷練，便在經濟寬裕後，本著仁慈的心懷，濟弱扶傾，樂善好施幫助別人，回饋社會，實堪獲此模範母親之殊榮。

中埔鄉長李碧雲選在很多旅外遊子童年回憶所在吳鳳公園辦表揚，並以懷舊復古的民國初年風為主題呈現。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

李碧雲說，今年特別安排媽媽們及受獎者都穿上旗袍展現最美麗的模樣，此外，參與的女性民意代表、女村長們也都穿旗袍參加，顯現出各自的古典美，強調接受表揚的每位模範母親是一個典範，除善盡對子女及家庭的照顧責任外，更進一步奉獻自己心力在社會上，說是社會安定的中支柱，更是子女成長路上重要推手。