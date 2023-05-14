因毒品等案去年遭通緝的25歲邱姓男子，在花蓮跑路一年多期間，四處租屋躲避查緝，靠打零工維生，怎料10日在工地搬貨物時，被下班回家的員警遇見，儘管心存僥倖稱警方認錯人、裝傻忘記身分證號碼跟生日，最後還是逃不過警方鷹眼被逮捕遞解歸案。

警方表示，邱男家住花蓮壽豐鄉，因犯下毒品、妨害秩序、傷害致死等案被查獲移送偵辦，因逃亡藏匿，去年4月分別被花蓮地檢署、花蓮地院等司法機關發布通緝後便不敢回家，只能在花蓮各地租屋躲藏，靠著打零工維生，近期在吉安警分局附近一處工地打工。

因毒品等案去年遭通緝的25歲邱姓男子，本月10日在花蓮吉安鄉某工地附近搬貨物時，遭下班回家的員警遇見並被逮捕遞解歸案。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

本月10日下午4時許，剛下班的仁里派出所員警，行經該工地時，發現一名與邱男身形相似的男子，正站在貨車上搬運工地資材，為避免打草驚蛇，先是悄悄的走上前確認，發現男子正是邱男後，趕緊跑到旁聯繫線上警力支援。

支援警力趕抵現場後，趕緊將小貨車圍住，當時在車上的邱男，自知已無路可逃，只好乖乖下車受檢，不過面對警方盤問，他卻心存僥倖，一下稱警察認錯人，一下又說忘了自己的身分證號碼及生日，讓警方相當無言。

不過邱男的雕蟲小技沒辦法幫助他瞞天過海，眼見警方透過隨身電腦查出年籍資料後，自知難逃法網，最後才坦承一切，並被依法遞解歸案。

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