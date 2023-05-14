國民黨5月17日將敲定總統參選人，今日中午鴻海創辦人郭台銘突邀請多名中常委，至信義區國美建設國家美術館共進午餐。對此，有資深國民黨中常委直言，郭台銘4年前把中常會罵成什麼樣子？如今才想到要拉近距離，已是臨時抱佛腳。

郭台銘今邀請多名中常委午宴，約於中午11時30分左右進場，後續僅看見中常委鄭正鈐入內。據了解，這場午宴是由某些中常委推動，不過並非全數邀請，不少中常委都表示自己「沒接到電話」。

資深中常委表示，國民黨人不會因為一頓飯，想法受到影響，當然郭台銘是想藉此拉近與中常委的距離，但卻是「平時不燒香，臨時抱佛腳」。

資深中常委批，郭台銘4年前離開的時候，把國民黨中常會罵成什麼德性？什麼萬年中常委、不做事都脫口而出，如今真的想靠一頓飯就能拉近距離，是想太多了。

資深中常委嘆，平常對國民黨有貢獻、跟國民黨站在一起，關鍵時刻就會有人支持、力挺。

資深中常委指出，但包含中常委在內，去年九合一大選時邀請郭台銘多動一下，像新北市長侯友宜到全台各地輔選，卻未有結果，如今郭台銘手一招，要大家來吃飯？中常委都有看在眼裡。