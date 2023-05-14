港星張耀揚以港片《古惑仔》大反派「烏鴉」，壞到骨子的表現一炮而紅，由於張耀揚2008年因拍戲受傷，導致椎間盤突出，他為了養傷，幾乎淡出大銀幕。不過近日就有網友曬出自己和張耀揚、吳鎮宇的聚餐照，其中，59歲張耀揚罕見現身，他一頭白長髮和鬍鬚立刻引發討論。

照片中，張耀揚、吳鎮宇和一群朋友在澳門吃葡國菜，59歲張耀揚留一頭白長髮、鬍子也是白色的，身材精壯的他，大肌肉快撐破藍色POLO衫，而61歲吳鎮宇則頭戴鴨舌帽、黑色粗框眼鏡，保養有術的他，看起來相當年輕。

張耀揚、吳鎮宇難得合體，讓人掀起《古惑仔》反派「烏鴉」、「靚坤」的回憶殺，網友也紛紛討論：「我的天 烏鴉哥上年紀了這麼有型！」、「烏鴉哥的爆炸肌肉」、「烏鴉哥還是帥的」、「靚坤好年輕」、「好久不見他們兩個坐一起了」。

張耀揚從事模特兒工作，被挖角進電影《龍虎風雲》拍攝，並把重心轉到電影圈發展，擁粗獷外型、冷酷眼神的他，把反派角色演到出神入化，並以《古惑仔》、《鎗火》、《無間道II》打開知名度，由於張耀揚2008年因拍戲受傷，導致椎間盤突出，他為了養傷，幾乎淡出銀幕，如今張耀揚再度現身，更是掀起網一片討論。