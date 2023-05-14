攸關病患權益、醫療倫理的《再生醫療法》立法在即，執政黨傾全黨之力，力推多項爭議條文上路，引發民間不滿聲浪。多達600名法律專家、醫藥專家、民團及個人連署提出質疑，但經多次協商都未受重視，而爭議的條文最快本周就會完成三讀。

究竟此法為何引起民間極大反彈？包括中研院士陳培哲、癌症權威黃達夫、前衛生署長楊志良、台灣醫藥品法規會理事長康照州，以及台灣病友聯盟、醫療改革基金會、消基會等團體，都反對政院版條文，《中時》帶讀者一次了解相關爭議。

爭議1：動輒數百萬元的細胞治療，實施至今效果不明

2018年上路的《特管辦法》，為台灣開啟了細胞治療的時代，至今已有逾百人接受治療，主管機關卻從未公布效果、安全性等實證資料。細胞治療計畫均保留8～10％尾款，有療效時，醫院才可以收取，但至今都沒有相關的統計數字。

爭議2：院版草案允許廠商走捷徑，繞過完整臨床試驗打在病人身上

除較不具爭議的危及生命、嚴重失能的情形，院版草案亦允許有初步療效，或不含基因改造、轉殖的細胞治療，繞過完整臨床試驗，取得附款許可（conditional approval），類似疫苗的緊急使用授權（EUA），這意味著絕大多數的細胞治療都可循此管道執行，為廠商開了大門。病患形同付費接受臨床試驗，外界稱之為「花大錢當白老鼠」。

爭議3：未經3期臨床試驗的治療，病患出現不良反應，將不適用《藥害救濟法》

現行在《特管辦法》之下的細胞治療，保單只有責任保險，且產品有瑕疵才會理賠，人為疏失不包含在內。《再生醫療法》只規定以投保相關責任保險作為救濟措施，細胞治療受害者的救濟、補償或賠償，將成空言。

爭議4：未禁止高風險的異體、異種細胞治療

異體、異種細胞治療的免疫排斥風險較高，民間認為原則上不應允許，如要允許，應在《再生醫療法》中明文限制治療種類、項目、條件。

爭議5：醫院執行細胞治療達一定案量後，可成立生技公司

醫院身兼生技業者將產生利益衝突，恐有醫院為了業績，大力推薦病患接受高昂、效果仍不明的細胞治療。具資訊落差、為一線生機什麼都願意做的病患，可能為此變賣家產或負債，卻換來一場空。

爭議6：再生醫療審議會僅限制成員的性別比例，其餘均空白授權主管機關訂定

相較於《健保法》要求健保會需要有公正人士、付費者代表、醫界代表等，再生醫療審議會的成員、人數、資格都未訂定。在政府有任意操作的空間之下，細胞治療風險控管將有疑慮。

爭議7：細胞的提供，由母親幫胎兒決定，法定代理人或監護人幫無行為能力者、受監護宣告者做決定

條文未限定提供的細胞只能自用，日後恐出現母親拿胎兒細胞做買賣、監護人拿無行為能力者的細胞做買賣的倫理問題。

爭議8：最高200萬元、無刑事責任的罰則，不肖業者不痛不癢

國內細胞治療亂象多，不肖業者橫行。有病患花幾百萬後，發現被打的是生理食鹽水，亦有不肖業者在實驗室感染後持續提供治療，導致病患敗血症死亡。業者治療1名病患可獲利200萬元以上，最高200萬的罰則被認為是輕放了違法業者。