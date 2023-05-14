何種飲食方式最能長壽，一直是科學家的研究重點。目前已知，限制熱量攝取可延長實驗室動物的壽命，一項最新研究更發現，饑餓感可延長果蠅的壽命。果蠅在長期飢餓後，似乎重新設定它所需的蛋白質量，並減緩其老化速度。也就是，不只少吃可延長壽命，光是飢餓感這一狀態就可減緩老化速度。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊登於《科學》（Science）的最新研究「飢餓感有助延長果蠅的壽命」。該研究指出，藉由讓果蠅大腦感到飢餓，果蠅會吃得更多，也活得更久。

該篇研究刊載於本月（5月）11日的科學雜誌。王介立表示，研究人員發現，當果蠅感到飢餓時，果蠅大腦裡會出現一些變化，不只會讓果蠅吃更多、還可能讓它們活得更久。當研究人員限制果蠅飲食中的「支鏈胺基酸」的營養，或直接讓果蠅大腦產生飢餓感時，這些變化就會發生。

研究人員發現，當果蠅一開始飢餓時，果蠅會吃得更多，但長期飢餓後，果蠅食慾會變小，似乎習慣此種飢餓狀態，之後果蠅也活得更久。這結果讓研究人員想到了一些飲食方法，例如低蛋白飲食、限制甲硫胺酸（構成人體必需胺基酸之一成分）的飲食，或者是斷食。這些方法都被認為可以延長生命。

王介立表示，這項研究結果顯示，飢餓感、飲食、生命長短之間具有關連性。亦即，果蠅的飲食習慣可以影響其生活方式，可能也可影響其壽命。但上述結果還需要更多研究來確認。