台北市長蔣萬安日前表示，基北北桃1200月票最快7月上路。台北市政府交通指出，預估1200月票將於6月15日先行販售，7月1日啟用，但仍要帶中央5月26日審查出爐後再對外公布。另，一卡若要使用1200月票，則要先將1280退票。台北捷運公司表示，退費公式為「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30 日）之比例」。

交通局長謝銘鴻說明，目標6月15日先行販售，避免7月1日引發搶購潮，分散方式提早開賣，但仍是7月1日才會開始啟用。運管科長廖苑伶補充，目前仍只是初步方案，待交通部5月26日審查結果出爐後，將會再對外公布。

至於1200上線後，1280退票機制，北捷表示，1280將販售至1200正式啟用的前一天，已經購買的 1280可依循原本的使用規定，於購買後30天內啟用，啟用後30天內有效。退票金額計算以定期票票價扣除「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30 日）之比例（不足 1 元之數值採無條件捨去）」規定辦理退費，且不會收取手續費。

北捷舉例，如5月10日第一次使用定期票，票卡最後一次使用於5月17日，經過日數8天，退費金額計算為1280-(1280元×8／30)=1280-341=939元。目前北捷均有受理1280退票，由於1200預計從7月才開始啟用，所以有定期票使用需求的旅客，目前仍可持續使用1280，待1200上路後，再將1280元定期票退票。

北捷指出，1200目前規劃於台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台鐵車站之指定售票窗口、台北市市府轉運站悠遊卡客服中心及部分國光客運悠遊卡售票加值機購買。