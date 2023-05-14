每個人遇到事情的處理態度不同，有些人懂得及時止損或是對外求援，不過也有人相當好強，從不示弱，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座個性倔強，即便歷經痛苦也絕不會退縮，反而會更進一步地激發他們的鬥志，硬生生將自己逼成強者。

▍獅子座

在外人眼裡，獅子座日子過得風光，幾乎是無所不能的存在，但其實他們的優秀是建立在自己的痛苦之上，一旦遇到任何危機，生性好強的獅子座從不會退縮，更不會對外求援，因為他們絕不允許自己在任何人面前展現出弱小的一面。而隨著時間的推移，渴望擁有力量的獅子在歷經磨難之下，終究成了備受眾人信賴的強者。

▍水瓶座

水瓶座平日裡總是一副嘻嘻哈哈的模樣，乍看之下似乎相當不成熟，但其實這只是他們的保護色，水瓶從不喜歡刻意在人群中張揚自己。不過一旦遇上任何痛苦，好強的水瓶座從來不會輕易退縮，反倒是身處在越險惡的環境之中，越能激發他們的韌性，因為他們不允許自己的驕傲倔強被人踩在腳底下，所以會要求自己成為貨真價實的強者。

▍天蠍座

天蠍座愛恨分明，從來都不是好惹的人物，一旦有人招惹他們，按照天蠍座有仇必報的個性，絕對是百倍奉還。為了讓自己的反抗力道更大，天蠍座遇到困難就越不懂得退縮，反而會激起他們的勝負慾。換句話說，生活每帶給天蠍一次傷害，他們就會藉著苦痛迅速成長，久而久之，自然在一次又一次的逼迫當中，蛻變成了真正的強者。