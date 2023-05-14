富邦悍將與味全龍之戰在4局上上演兩隊清空板凳。（陳怡誠攝）

富邦悍將與味全龍比賽進行到4局上1出局出現雙方清空板凳畫面，1出局後肯特面對郭天信取得1好0壞，他疑似不滿郭天信喊暫停太慢但主審羅鈞鴻卻同意，口中念念有詞，龍隊三壘指導教練陳志偉不滿上前，引發兩隊清空板凳，之後2隊都被警告1次，結果他連續被郭天信、吉力吉撈・鞏冠敲安，又砸到劉基鴻，依規定勒令退場。

富邦在3局下2出局後靠著范國宸、蔣智賢連續2支長打先馳得點，4局上輪到龍隊進攻，面對富邦先發投手肯特，1出局後輪到郭天信打擊，他在1好球後突然喊暫停並獲得主審同意，因肯特投球動作已經啟動，引發肯特不滿，朝主審方向碎念，不過龍隊三壘指導教練陳志偉突然衝上前，引爆兩隊清空板凳。

好在衝突並未擴大，隨後比賽恢復進行，今天擔任二壘審的張展榮也透過麥克風向現場解釋情況，「因為兩隊場上有對峙情況，雙方都給予警告一次。」而郭天信在這打席最後敲出右外野一壘安打，吉力吉撈也敲安，一、二壘有人時又砸到劉基鴻，遭到驅逐出場，富邦緊急換上藍愷青。

結果藍愷青上場接替登板後第1球又丟到李凱威，不僅讓龍隊兵不血刃跑回追平分，他也被勒令退場，富邦只好再換上第3任投手岳少華。

富邦悍將與味全龍之戰在4局上上演兩隊清空板凳。（陳怡誠攝）

富邦悍將與味全龍之戰在4局上上演兩隊清空板凳，雙方各被警告1次，富邦先發投手肯特又對劉基鴻觸身球遭驅逐出場。（陳怡誠攝）