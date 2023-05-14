國際護理師節才剛過，IG帳號「B卡必卡，正妹獵人」為感謝護理師辛苦付出，整理了全台最正護理師地圖，總共有8名正妹護理師，每一位都是天使臉孔、魔鬼身材，甜美可愛的笑容引起1.3萬名網友暴動、按讚，大呼「突然感覺全身都有病，正在掛號的路上」。

上周五（12日）是國際護理師節，IG帳號「bcard.bcard」發文，為了感謝護理師辛苦付出，決定整理出全台8位最正的正妹護理師地圖及每一位的IG，讓大家大飽眼福。

依據「bcard.bcard」PO出的全台最正護理師地圖，從北到南都有，有些是在大醫院當病房護理師，也有擔任醫美診所的護理師，這8位護理師分別為醫院病房護理師小莓、台北市大醫院護理師Elle、任職於台大醫院癌醫中心分院的姝含、臺北醫院的雅薇、彰基體系急診室的姿霖、內科加護病房Jasmine、童綜合醫院的郁方，以及在首爾醫美診所的Molly。

貼文一PO出後，立刻吸引1.3萬名網友按讚，紛紛留言：「知道怎麼選醫院了」、「果然醫院有大字的都不小」、「在高雄上救護來得及送到臺北嗎」、「平常沒病患的時候 醫生應該也會手忙腳亂」、「這裡是我生存的意義」。