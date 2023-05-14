車手攜帶的假收據等文件。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

車手攜帶的假工作證。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

車手攜帶的假證券公司印鑑。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄67歲黃姓老翁近期加入假投資公司群組，誤信群內「暗樁」、「老師」鼓吹穩賺不賠，提200萬元養老金面交給投資公司的「理財專員」，面交前經親友提醒，令他愈來愈心存懷疑，到派出所詢問。警方獲報後，用將計就計方式，提供黃翁假鈔偽裝現金，請黃翁帶假鈔面交，當車手拿到黃翁的「養老金」、準備查看時，埋伏警方一擁而上將他逮捕，全案依詐欺罪送辦。

據悉，黃翁4月底時，遭加入某投資公司的投資群組，群組成員皆表示跟著「老師」就能輕鬆賺大錢，黃翁見狀誤信為真，並主動與老師聯繫，隨後在老師指示下，黃翁先提領200萬元養老金，並與公司的「理財專員」相約12日在三民區博愛一路某咖啡廳面交。

12日當天，黃翁與親友聊到此事時，令親友擔心並請黃翁多加留意，黃翁聽聞後愈來愈心存懷疑，於是上午11時許到附近三民一分局長明派出所詢問，當員警聽聞黃翁描述後，直言是詐騙集團「假投資」手法，呼籲黃翁切勿相信，黃翁聽聞後頓時醒悟，並向講解的員警道謝。

當黃翁準備離去時，員警提議與黃翁合作逮車手，並給予黃翁等量的玩具假鈔，並提前到咖啡廳埋伏，下午4時許黃翁與車手20歲黃姓男子面交，當員警見到黃翁把包包內的「養老金」給黃男，黃男正在檢查包內金額時，一擁而上將他壓制逮捕。

員警在黃男隨身包內查獲偽造證券公司印鑑、偽造員工識別證、收款收據及疑似贓款新臺幣5萬餘元等贓證物，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。