前台北市長柯文哲推悠遊卡跨境支付，去年11月7日起於沖繩可使用悠遊卡。民進黨台北市議員林延鳳發現，去年僅為悠遊卡公司進帳4000元，並推估今年恐僅有2760元收入。她要求，海外拓展該喊停就喊停，只賺「幾張千元鈔票」實在不倫不類。悠遊卡公司回應，跨境交易業務初期不僅以獲利為考量，而是希望提供國人在海外便利的支付。

林延鳳指出，去年11月悠遊卡沖繩業務消費額僅20.7萬，帶給悠遊卡公司4000元收益，推估抽成比率為1.93％，而以今年1到4月14.3萬消費量計算「更慘」，今年恐僅有2760元收入，相當於打工族按最低時薪工作38.4小時的工資。

林延鳳批評，堂堂興櫃公司卻搞這種只賺「幾張千元鈔票」的業務，實在不倫不類，如要延續該案，就該仿效他品牌在日本全境散佈上萬通路點，且不乏台人愛去的BigCamera、大丸及東京鐵塔等，設定的消費量KPI也應以數百萬元計，若無法承諾成長，就該「收掉」回歸本務。

林延鳳點出，今年截至本月10日，悠遊付在IOS系統上共有204則評價，平均2.42顆星，90筆一星評價中多批評「難用」。根據金管會最新統計，今年2月各家非屬銀行之行動支付中，悠遊付使用者人數排行老四，單月收付交易額卻僅排名老七，顯示悠遊付空有用戶數，卻因沒有優勢通路功能、定位不明或系統難用等因素，使用率反而較低。

林延鳳指出，悠遊卡與蘋果公司就上線APPLE PAY議題協調無進展，反觀北捷目前已在努力，將於2025年前，改善全路線閘門都可採多元支付感應進出。如待2025年該工程完竣後，悠遊卡若仍原地踏步，競爭力將下降，實用性有限，將難以和其他行動支付分庭抗禮。

林延鳳提醒悠遊卡公司，不要「吃碗內看碗外」，海外拓展如無成效，該喊停就喊停，更要速對悠遊付相關負評「找出痛點」虛心檢討，並儘速找出提升悠遊付使用率的市場區隔優勢，並檢討過去和蘋果公司談判失利的原因，續行和蘋果商討，確保自身日後的市場競爭力。

悠遊卡公司回覆，辦理跨境交易業務初期不僅以獲利為考量，主要希望提供國人在海外便利的支付，更期待未來複製沖繩經驗，將適用範圍擴及日本其他地區。悠遊卡跨境交易有其便利性，例如可省下匯差及信用卡1.5％的手續費，也減少零錢難以消化的困擾。目前仍是沖繩旅遊淡季，相信在迎接旺季到來時，交易量會逐步提升。

悠遊卡公司表示，悠遊付推出3年，初期階段致力於招募會員及通路佈點的基礎工作，悠遊付會員現在已經累計到220萬人，市佔第4名，在面對許多大通路等競爭對手下，能有這樣的成績算是「不錯」。在通路佈點上已有15萬支付點，還在努力增加線上電商購物及高單價場域，接下來將致力於增加會員的交易量，提升會員使用度。