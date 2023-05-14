莊姓壽險公司業務員2021年間外遇呂姓同事，不僅互傳曖昧、鹹濕對話，還交換情色照片，莊女丈夫去年9月間意外在家中撞見到莊女跨坐在呂男大腿擁吻，當場氣炸，但莊女卻矢口否認有外遇，雙方告上法院，莊女丈夫也提出莊女和呂男的相愛Line貼圖為證，新北地院近期判處莊女和呂男賠償30萬元。

莊女丈夫指控，莊女與呂男是上下屬關係，兩人2021年8月間開始交往，有多次曖昧、鹹濕對話，還交換情色視頻和照片，莊女也多次與呂男出遊，同睡一間房間，製作相愛的Line貼圖在網上拍賣，不法侵害他的配偶身份，因此求償200萬元。

不過，莊女、呂男審理期間皆否認外遇，兩人皆聲稱，當天會擁抱，只是為了感謝對方的指導和鼓勵，莊女也辯稱，當天她回家後沒看到子女，詢問丈夫後，對方要她承認有婚外情，才告知子女去向，於是她才坦承與呂男擁抱，但強調沒有逾越朋友分際的行為。

然而，莊女丈夫也提出與莊女的對話紀錄，當時他質問老婆為何坐在呂男上面，莊女則稱「我想跟他玩啊」、「我只是想抱著他」，莊女丈夫也問及「所以你外遇的事情，你不願意去承認」，莊女則回「我承認啊，我不是說我承認了嗎？我承認！我現在承認了，我承認我錯了，我承認了。」

法官依據對話紀錄、Line貼圖等證物，認定莊女、呂男有逾越朋友間正常社交範圍，共同不法侵害莊女丈夫的配偶身份法益，因此判賠30萬元，全案可上訴。