明天是兒童安全日，根據衛福部統計2021年死因統計，事故傷害高居嬰幼兒與兒童死因第一位，除車禍、溺水，也包含居家事故。南投縣政府提醒家長要做好14項家居環境檢視，讓家成為真正「最安全的地方」。

日前一名簡小姐中午在廚房煮飯，突然聽到客廳一聲巨響「碰」一聲，緊接著是2歲小孩哇哇大哭，嚇得趕緊跑去看，發現小孩跌落在樓梯下，額頭腫一塊，原來是家中樓梯口未加裝防止進入柵杆，導致孩子不慎跌落。

南投縣衛生局指出，「家」是最安全的地方，民眾常因此放鬆警惕，嬰幼兒事故傷害常常發生在家中，尤其是客廳，面對育有6歲以下嬰幼兒的家庭，爸媽及主要照顧者必須多加提防，若沒有用心打造育兒環境，家其實危機重重。

衛生局局長陳南松表示，事故是可以預防的，孩子生得少，每個都是寶，一個都不能少，做好14項居家環境檢視，讓兒童能在家中安全活動。

陳南松提醒，家長應檢視家中地板防滑及防跌、傢俱防撞、窗戶防墜、欄杆防爬、危險物品收好、插座加裝安全鎖等，只要稍微調整居家的擺設與細節，隨時留心孩子的狀況，便能降低孩童在家活動的危險，多一份防護、少一份風險，請大家一起為孩子打造安全的家，讓寶貝平平安安長大。

陳南松說，民眾若不知如何布置安全居家環境，可至國民健康署網站下載「兒童居家安全環境檢視手冊」，小撇步包括，可用不穿的衣服墊肩固定於桌角，防止兒童碰撞到尖物；用童軍繩或安全扣套入櫃子兩端的把手上，防幼兒隨意拉扯而導致櫃子打開等。