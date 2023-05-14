彰化縣花壇鄉虎山巖寺方為金針花園區的遊客投保意外險，讓遊客到該地旅遊更有保障。（孫英哲攝）

彰化縣花壇鄉虎山巖寺管委會總幹事李宏熾（中）提醒遊客，在賞花路徑行走時要注意安全。（孫英哲攝）

今天是母親節，許多遊客湧入花開逾8成的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區，滿山遍野的金針花海裡布滿密密麻麻人潮，宣告這裡是人氣最暴棚的母親節景點。該地會吸引這麼多遊客的原因除了花美，園區還雙免，即免門票、免費停車費，而且虎山巖寺方還為園區遊客投保意外險，讓民眾到該地旅遊更有保障。

虎山巖寺管委會總幹事李宏熾指出，今天是5月最溫馨的母親節，好多遊客來到金針花園區，虎山巖寺供奉觀音佛祖，本著觀音佛祖慈悲濟世的精神，對於到金針花園區遊玩的遊客，園區都有投保意外險，由虎山巖寺方負擔投保費用，遊客不用出錢。該意外險受傷最高理賠2百萬元，若不幸死亡則有1千萬元的保障。

李宏熾表示，該地金針花園區位於寺旁的山坡地，雖坡度不陡，但還是希望遊客一定要注意安全，尤其是人多的時候，在賞花路徑相互閃身時，一定要注意腳邊的狀況；另外，也希望遊客不要擅闖花田內拍照，避免踩踏金針花，這樣才能把花海美景留給更多人欣賞。

「真的好美，值得一看！」帶著媽媽及一對子女到虎山巖賞花的遊客說，近日社群平台被虎山巖金針花海洗版，今天是母親節，一定要帶著媽媽到虎山巖看有母親花之稱的金針花，園區雖不大，但花開得很滿，拍照效果相當好。

到虎山巖賞花的遊客到底有多少？園區說，他們共在金針花園區周遭規劃3處停車場，合計有超過200個停車位，遊覽車專屬車位也有14個，這幾天停車場每天都暴滿，以遊覽車為例，今天就有超過100車次的遊覽車前來，估計遊客約有1萬5千人至2萬人左右。