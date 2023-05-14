林暉閔幫劇中媽媽六月過母親節。（陳俊吉攝）

林暉閔幫劇中媽媽六月過母親節。（陳俊吉攝）

林暉閔幫劇中媽媽六月過母親節。（陳俊吉攝）

六月開心過了清閒的母親節。（陳俊吉攝）

六月、林暉閔在三立、TVBS《親愛壞蛋》飾演母子，兩人母親節合體受訪，被問閨蜜林依晨日前又被大陸網友亂爆正在老公林于超協議離婚，六月秒回：「根本就不可能！農場文！到底怎麼編的！」離席前不忘強調「根本不可能發生的事，人家好得很」。

今天（14日）是母親節，林暉閔趁著當兵休假，特地與劇中母親六月碰面，送上一束康乃馨表示「孝心」。被問起母親節怎麼過，六月說有收到小孩送的卡片和康乃馨，兒子昨天還很開心地跟她說「妹妹跟我都去同學家住，讓妳過安靜的一個晚上」，要讓她過不一樣的母親節，結果把小孩送走後，她從下午3點睡到今天上午9點。老公李易則準備火鍋要幫她過母親節。

六月劇中送給兒子林暉閔的18歲生日禮物是一台特斯拉，當晚六月社群就湧入許多留言問說：「缺不缺兒子和女兒？」而送車的舉動，也讓六月女兒Shinny看到電視後，狂問媽媽：「妳為什麼對他那麼好？我為什麼沒有車子？」六月坦言女兒超級會吃醋，連一起去露營時她跟別家小孩玩，女兒都說不可以，跟路人拍照，她也說「不可以，妳是我媽媽，妳不可以跟別人拍照」，形容真是「窒息的愛」。六月開玩笑說，等兩個小孩18歲就立刻送他們「搬出去的入場券」，透露在日本和美國有兩間房，等小孩長大會直接過給他們。

林暉閔這才想到有次和項婕如去六月家玩，被Shinny無故踹兩腳，當時還以為是在和他玩，現在才知道原來是在吃醋！六月說，其實兩個小孩上小學前都不知道爸媽是做什麼的，剛好碰上這次播出《親愛壞蛋》，才知道媽媽工作是拍戲。

對這次兩人的合作，林暉閔表示覺得六月很特別，切換只要一瞬間，前一刻嘻嘻哈哈，下一刻就可以馬上入戲，罵人罵到臭頭，雖然在六月旁邊演戲壓力很大，但是跟著她會很安心放心，「跟著媽媽走，她會保護你、帶著你完成這場戲」，下戲後，六月也不准林暉閔叫她媽，雖然兩人年紀有些差距，卻是可以一起喝酒聊天的忘年之交，有相約一起打羽球、露營，林暉閔也誇六月打羽毛球時「超辣」。即將退伍的林暉閔被問到找女朋友喜歡姊姊型還是同齡女生？他說現在比較喜歡成熟一點的。