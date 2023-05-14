社群媒體推特（Twitter）新任執行長雅克里諾今天推文說，一直以來她深受老闆馬斯克開創更美好未來願景的理念啟發，很高興能協助推特轉型。

路透社報導，這是11日新聞報導她可能成為推特執行長以來，雅克里諾（Linda Yaccarino）首次公開發表談話。馬斯克（Elon Musk）去年10月以440億美元收購推特以來都是自己擔任執行長，昨天才宣布交棒雅克里諾。

雅克里諾推文說：「長期以來，我一直受到（馬斯克）創造更光明未來願景的啟發，很高興能把這一願景帶到推特，一起讓這個事業轉型！」

雅克里諾先前在康卡斯特公司（Comcast Corp）旗下國家廣播環球集團（NBCUniversal）擔任廣告主管，花費數年時間讓該公司廣告業務現代化。她表示，將致力於推特的未來，而用戶意見會是打造推特2.0的關鍵。

雅克里諾接下的是一個設法扭轉廣告營收下滑、充滿挑戰且債台高築的社群媒體平台。

馬斯克表示，雅克里諾將協助打造一款「萬能應用程式」，提供個人對個人支付等各式服務。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120514