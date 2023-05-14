2023宜蘭綠色博覽會今（14日）閉幕，為期45天活動，創造40餘萬人次造訪，帶來3.89億元周邊效益；閉幕式中正式接棒給「宜蘭國際童玩節」，亦為台灣國境解封後，再次聚集來自世界各國的民俗團隊，目前已有14個國家表達來台表演的高度意願，7月1日將於冬山河親水公園盛大舉辦。

今天適逢母親節，宜蘭縣長林姿妙與來賓們獻上100朵康乃馨給活動現場的母親，祝福所有媽媽母親節快樂。（吳佩蓉攝）

今年綠博以「我們共同的未來」為主題，在武荖坑風景區打造1座有實境解謎等遊戲的「莎士登迷宮」，從3月31日至5月14日，為期45天的活動，開幕至今已累計超過40萬人次的遊客數，比起去年受疫情影響，遊客數僅有24萬人次，大幅成長許多。

今天適逢母親節，宜蘭縣長林姿妙與議員黃琤婷（左）、議長張勝德（右）獻上100朵康乃馨給活動現場的母親，祝福所有媽媽母親節快樂。（吳佩蓉攝）

綠博主辦單位委託佛光大學民調中心調查，統計此次綠博整體滿意度為93.1％，對永續發展SDGs主題有94％民眾表示肯定，另有96.2％民眾願意向親友推薦，初估為宜蘭縣帶來3.89億元周邊經濟效益。

閉幕式由瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來開場表演，接著竹林國小與仰山合唱團分別獻唱「別叫我小痘」、「花香」，之後播放「春遊綠博，夏樂童玩」影片，其中有數個國家秀出精彩表演畫面，期待來台與大家見面；蘭陽舞蹈團則上演童玩節主題曲「青春夢土」的舞碼，象徵接棒登場。

閉幕式由瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來開場表演，議員孫湯玉惠、縣長林姿妙、議長張勝德（左起）一起上場同歡。（吳佩蓉攝）

縣長林姿妙、議長張勝德等人登上舞台，一起拉起「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，高喊「綠博好棒，童玩接棒」口號，宣告2023年宜蘭國際童玩藝術節將於7月1日至8月13日，為期44天，在親水公園登場。

縣府表示，去年受疫情影響，國際表演團隊僅有斯里蘭卡，今年國境解封，經縣府文化局接洽，已有14國團隊表達高度意願來台表演；另為迎接世界各國民俗團隊的到來，即日起至6月1日，公開招募親善大使團與親善接待參訪社區，展現宜蘭人的友善與熱情。