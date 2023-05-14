林書豪竟在這場如此關鍵的戰役倒地送醫了！攸關晉級季後賽最後一張門票之戰，14日在鳳山體育館登場，可是林書豪卻在第二節開打36秒就被肘擊臉部倒地，當場流鼻血、後腦流血且可能出現腦震盪跡象，目前已經緊急送醫，鋼鐵人打完上半場仍以47比45領先。

儘管麥卡洛首節很快就吞兩犯，其中包含一次「明顯」進攻犯規，仍在首節拿下11分、8籃板，不過鋼鐵人也有溫德、林書豪、呂政儒等人火力，打完首節，鋼鐵人26比24領先，林書豪首節4投0中，僅靠罰球拿下5分，另有4籃板。

次節才打36秒，林書豪就遭麥卡洛肘擊臉部倒地，當場鼻血直流，只能走進休息室內治療，沒想到接著雙方在籃下爆發衝突，盧冠良、吉爾貝克、孫思堯都被吹違反運動精神犯規，裁判也花了不少時間討論如何吹判，「浪費」不少時間。

可是夢想家並沒有抓住這個超前機會，反而頻頻出現離譜失誤且外線低迷，甚至麥卡洛還提前4犯，打完上半場，鋼鐵人仍以47比45領先。