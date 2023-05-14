台北市議員陳怡君接獲民眾投訴，北門周邊景觀燈破損不亮。（陳怡君議員辦公室提供）

台北市忠孝橋引道被拆除後，國定古蹟「北門」重現風華，被前台北長柯文哲喻為「光榮城市」的起點，但市議員陳怡君發現，城門近期被塞入許多垃圾包，周邊景觀燈破損不堪無法照明，卻未見相關單位派人維修，讓北門淪為「黑暗」。工務局回應，預計22日前全數修復完畢；文化局表示，已要求清潔廠商即刻清理環境。

陳怡君接獲民眾投訴，北門城門不分白天、夜晚都被塞滿垃圾包，周遭景觀燈晚上不亮，有些燈具還斷裂與底座分離，有的被埋在土堆中，甚至有一整排景觀燈被打破無法照明，卻未見相關單位派人維修。

陳怡君強調，北門不只是古蹟，也是在地人的歷史記憶，更是文化的重要指標，要求市府重拾維護古蹟應有的態度，平時派員維護及巡察，勿讓「光榮城市」的起點不再發光。

工務局公園路燈工程管理處說明，北門廣場投光燈及燈條損壞，部分投光燈已於5月10日前修復完畢，其餘投光燈及燈條須待廠商調貨，預計5月22日前修復，未來派員加強巡查北門照明情形。

文化局表示，北門平時有清潔廠商定期巡檢清理垃圾，同仁也會到場巡視環境，現已要求廠商即刻清理環境，並提高環境巡檢清潔頻率。

文化局補充，北門修復及再利用計畫已在日前經中央文資局審核通過，2024年起除改善北門照明、周邊排水及門閘設計，也會更大規模地整修屋頂防漏及防蟻、防蟲。

另考量北門本體已近20年未修復，文化局4月向文化局提出明年起整修計畫，主要改善北門管理問題、加裝即時監控、改善北門色彩燈光等，總經費編列近3000萬元，由北市府及文化部各負擔一半經費。