今日是母親節，新北市議員林金結今在新北高工舉辦「孝親沐足 感母恩」母親節活動，現場吸引200名媽媽報名參加，許多四代同堂、三代同堂的家族也一起報名，有子女甚至推著輪椅帶媽媽來參與，不少媽媽也因子女孝心感動，當場落淚。

今日是母親節，新北市議員林金結今在新北高工舉辦「孝親沐足 感母恩」母親節活動，現場吸引200名媽媽報名參加，許多四代同堂、三代同堂的家族也一起報名。（林金結提供）

林金結表示，這次活動名額提早秒殺，他自己的雙親都已不在，但希望延續孝道精神，當初要辦這個活動時就與許多媽媽討論，不少媽媽都含蓄拒絕，但他認為還是要有儀式感，希望藉由活動，讓孩子帶媽媽一起來，藉由洗腳感念母恩浩大，現場更有小學生幫媽媽洗腳，非常懂事。

活動現場最高齡媽媽是85歲，由兒子推著輪椅前來，孫子、女兒全家都在一旁觀禮，林金結也一一協助各位媽媽洗腳，將每位媽媽當成自己的媽媽，現場氛圍歡樂。

今日是母親節，新北市議員林金結今在新北高工舉辦「孝親沐足 感母恩」母親節活動，現場吸引200名媽媽報名參加，許多四代同堂、三代同堂的家族也一起報名。（林金結提供）

土城區長周晉平說，他看到現場進行到洗腳後的擁抱環節時，許多媽媽都哭得像淚人，還有媽媽急著找墨鏡戴上，也有兒子輕輕撫摸媽媽的頭髮，安慰媽媽，母子情深令人動容。

土城區家長聯合會理事長李幸笛表示，明年將號召更多人參加這麼有意義的活動，傳遞母愛精神，呼籲子女及時行孝。