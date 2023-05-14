近來有許多民眾因為時事或自身問題感到不開心，對於罹患憂慮或焦慮症患者，除就醫外，高雄醫師公會常務理事、耕心療癒診所林耕新醫師說，他會鼓勵個案填寫他自創的「快樂指數量表」，這套辦法已經實施十餘年，成功的案例無數，實施上萬人次。

此量表填寫方式是每日早、中、晚自我評量分數，滿分10分，再寫一句鼓勵自己的話。

其中一個成功案例是30歲女美髮師小如（化名），她因為被父母親嫌棄，自尊心低落，對自我的看法很低。之前有服藥，但效果很有限。所以，林耕新建議她寫快樂量表，她很認真，每天寫一句話鼓勵自己。

小如因為學歷不高，她後來發現自己很快就詞窮了，她還跑去書局找了一些勵志的書籍，學著寫鼓勵自己的話語。經過幾年的自我鼓勵，小如目前已經是一家連鎖髮廊的重要幹部，生活也變得快樂起來。這些生活筆記也成為小如珍貴的收藏物。

另一案例是一名賣菜的50幾歲的婦人阿芳（化名），經過就醫以及寫快樂量表，阿芳也逐漸不再想東想西，學會放下。有一天阿芳還告訴醫師，說她最近有個問題「就是快樂的事情太多，不曉得挑哪一個評分」。阿芳變得開心，當然也就不用服藥了。

高雄醫師公會常務理事、耕心療癒診所林耕新醫師呼籲民眾做好情緒管理，可透過「快樂指數量表」（圖）自行評估身心狀況。（林耕新提供／林瑞益高雄傳真）

林耕新指出，一些患者會憂國憂民，但他都建議患者不要過度的焦慮，只要管好自己的事情，不用擔心國與國是否會打仗，以及颱風來、缺水缺電等問題，這些都不是民眾擔心就有用的，透過情緒管理，可以有效降低焦慮感。

這套自我評估方法類似美國軍方多年前提出的「全方位士兵強健計畫」報告，要求士官兵每晚在就寢前寫下當天發生的3件好事。林耕新說，他自創快樂量表，很奇妙，在地球的另一段也有美軍在實施類似的方法。林耕新至今實施這套方法已經十幾年，大概做過上萬人次。