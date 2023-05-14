宜蘭大同鄉南山村13日舉行南山國小103周年校慶暨村校聯合運動會，會場內外到處可見泰雅族年輕世代與新生兒，笑聲和律動節奏讓偏遠的北橫山城猶如上演一場嘉年華會，意外讓人看到迥異於多數偏鄉人口外流、老齡化的現象。

南山村民在濃霧中參加村校聯合運動會親子趣味競賽。（黃子明攝）

南山村民在村校聯合運動會參加親子趣味競賽。（黃子明攝）

南山村民在村校聯合運動會參加親子趣味競賽，小朋友失去平衡被家長硬拉著拖行。（黃子明攝）

南山村民在村校聯合運動會參加親子背菜趣味競賽，小朋友邊哭邊跟著家長跑完全程。（黃子明攝）

一群南山村南山國小學童在村校聯合運動會表演，周圍擠滿家長觀看拍照。（黃子明攝）

南山村不含平地人約800餘人，有投票權人口約640人，未成年人口約200餘人，佔該村居民四分之一，主要原因是該村有北台灣最大甘藍菜（高麗菜）產區經濟優勢，讓年輕人願意留在村中，也能安心「增產報國」，村內到處可見到許多小朋友，村長潘文光談到此事不禁流露驕傲笑容。

高麗菜是南山部落主要農產品，在村校聯合運動會中，扛菜接力賽跑成為代表當地產業特色競賽項目。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉南山村南山國小103周年校慶，舉辦村校聯合運動會，年輕選手在濃霧細雨中參加徑賽。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉南山村南山國小103周年校慶，舉辦村校聯合運動會，男女學童同場角力競賽。（黃子明攝）

村校聯合運動會是南山村年度盛事，從前一晚的「南山好聲音」歌唱晚會開始暖身，雖然13日當地因近日鋒面南下，整天壟罩雲霧細雨中，場地變得非常濕滑，比賽項目有傳統徑賽項目，但更多的是結合泰雅狩獵、南山村產業相關的趣味與傳統技藝競賽，包括射箭、角力、挑菜賽跑、夫背妻、滾輪胎等項目，還有多項親子同樂趣味競賽，父母親與年幼子女搭檔參賽，尤其凸顯南山部落年輕夫婦生兒育女普及的風氣。

宜蘭大同鄉南山村南山國小103周年校慶，舉辦村校聯合運動會，選手在雲霧細雨中拉弓射箭。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉南山村南山國小103周年校慶，舉辦村校聯合運動會，選手在雲霧細雨中拉弓射箭。（黃子明攝）

南山村長者參加村校聯合運動會40公尺跑步，為了安全因素，大家手牽手一起跑。（黃子明攝）

一群南山村年輕女性在村校聯合運動會表演大會舞。（黃子明攝）

小朋友在南山部落村校聯合運動會中觀看比賽，未成年人口佔南山村四分之一。（黃子明攝）

台灣的生育率僅1.08，也就是每位婦女一生平均只生1.08新生兒，排名全球倒數第一，少子化問題不僅造成人口老化，更引發社福與國安危機；據國發會統計資料顯示，全台368個鄉鎮區，超過三分之一人口減少，被列為優先推動地方創生名單，但這些問題在海拔1200公尺的南山村似乎都不存在。

幼兒園小朋友在南山部落村校聯合運動會參加60公尺跑步比賽；未成年人口佔南山村四分之一。（黃子明攝）

南山村南山國小103周年校慶，舉辦村校聯合運動會，高年級選手參加短跑競賽。（黃子明攝）

南山部落舉辦村校聯合運動會，年輕夫婦參加「一日夫妻百世恩」夫背妻賽跑。（黃子明攝）

在地經濟支撐起族群繁榮與文化自信，蘭陽溪谷與周邊山坡地廣大的高冷蔬菜園區，餵養許多都市人口，也讓南山生生不息，成為南湖大山下的一顆明珠。