跨越濁水溪、曾是遠東第一長橋的西螺大橋，今年通橋剛好滿70年，雲林縣府將於秋天盛大舉辦慶祝活動，邀請對岸的彰化縣一起歡度，縣府文觀處也規畫未來每個月至少封橋一次，可徒步欣賞橋身及濁水溪風景。

濁水溪流到雲林西螺、彰化溪州之間有一最窄處，1937年日本人起建橋墩，32座於1941年全部完成，後來發生二戰，剛材被挪為他用，大橋興建進度中止。

雲林縣府文觀處規畫未來每個月開放一天果菜市場休市的周日讓人徒步上橋，也有助於提升觀光人氣。（周麗蘭攝）

1952年光復後靠美援繼續興建，以鋼鐵桁架做為梁，1953年1月通橋，橋身1939.03公尺、橋面寬7.32公尺，是當年全台最長橋梁，也僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，被譽為「遠東第一大橋」。

紅色的西螺大橋是台灣早年的地標，矗立一甲子後，2012年曾整座翻修，2004年成為雲林縣歷史建築，每年大甲媽祖遶境必經西螺大橋，是一年裡最熱鬧的時刻。

今年西螺大橋通車滿70周年，縣府文觀處將盛大慶祝，縣長張麗善已致電邀請彰化縣長王美惠共襄盛舉，在橋中央共同舉辦慶典，初步達成共識。

文觀處長陳璧君表示，2020年文觀處曾在西螺大橋舉辦為期3天的藝陣文化季，今年通橋70周年慶將與西螺七崁文教基金會合作，邀請武術師傅、舞者、藝陣上橋表演，預計於中秋節舉行，外地遊子回鄉過節時可見證從早期台灣農業時代矗立迄今的歷史建築。

陳璧君表示，西螺果菜市場、溪州果菜市場對西螺大橋仍有交通需求，但行人的路權愈來愈被重視，計畫未來每個月開放一天果菜市場休市的周日讓人徒步上橋，也有助於提升觀光人氣。

她強調，很多年輕人想到西螺大橋便想起媽祖，西螺大橋70滿周年慶也是個觀光契機，能讓人自然而然想來西看看濁水溪、大橋。