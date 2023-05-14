王思佳昨（13日）直播公開愛馬仕包包鑑定真偽的結果，確定是真品，但風波沒有就此平息，有網友就翻出她美籍華裔老公Joe疑似也穿假名牌，還指「GG穿成69」，對此，王思佳也硬起來回擊。

王思佳日前才因分享愛馬仕包包，遭質疑網友是假貨，氣得她把包包送到美國檢驗，沒想到，她美籍華裔老公Joe卻被網友翻出，他過去穿Gucci上衣的照片，並嘲諷寫：「接下來就是和王思佳假貨有得拼的，老公被扒一扒，GG直接穿成69」。

王思佳看著老公意外成網友討論對象，她爆氣跳出來回應：「這一件是我們在去美國渡假shopping mall裡Gucci專櫃買的！真心希望不要再用這種低像素的照片製造謠言。」硬起來反擊護家人。

王思佳回擊網友。（圖／女人大律師李怡貞臉書）

其實，王思佳昨晚才公開驗包結果，確定是真品，並表示自己持有購物證明，但自認拿出來沒用，才會把包包送到專業機構驗證，王思佳還在直播中哭到說不出話，而今天適逢母親節，她不好意思讓媽媽擔心，所以電話也不太接。